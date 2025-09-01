Фото: Думка

Харківські вчені-астрономи запрошують містян та гостей до ХНУ імені В. Каразіна. Там для відвідувачів готують мобільний планетарій, музей астрономії та сучасний телескоп

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Директор Інституту астрономії Харківського національного університету імені В. Каразіна Вадим Кайдаш розповів, що колектив хоче збільшити можливість університетські та університетської астрономії у залученні молоді та школярів. Саме тому з'являються екскурсії, мобільний планетарій. Крім того, в майбутньому там будуть екскурсії зоряним небом.

За словами Вадима Кайдаша, зараз облаштовують майданчик для телескопа. Мобільний планетарій зробили за кошти асоціації випускників Каразінського університету, і він уже працює. Після відкриття майданчика люди зможуть побачити через реальний телескоп багато цікавого.

"Можна буде побачити всі об’єкти зоряного неба: Місяць, планети, туманності, зоряні скупчення, галактики. Можна буде подивитися на Марс. Але потрібно розрахувати, коли це можна зробити, це не кожного дня. Удень можна подивитися, наприклад, на Сонце", - каже директор Інституту астрономії.

При цьому ректорка ХНУ імені В. Каразіна Тетяна Кагановська зауважила, що відкриття інституту астрономії для відвідувачів дозволить прищеплювати любов до науки вже навіть найменшим харків’янам.

"Ми її хочемо відкрити для екскурсій для того, щоб діти могли з самого дитинства бачити зоряне небо. Сьогодні у нас мета – відкрити все, що ми можемо з урахуванням безпекової ситуації, і запрошувати наших школярів для того, щоб прищеплювати їм любов і інтерес до науки, у тому числі й до зоряного неба, до нашої астрономії", - каже вона.

