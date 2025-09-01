19:33  01 вересня
Українські військові звільнили важливий населений пункт на Донеччині
17:06  01 вересня
У Дії з’явився штучний інтелект
14:28  01 вересня
Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
UA | RU
UA | RU
01 вересня 2025, 23:30

Харків'яни зможуть побачити Марс: у місті відкриють сучасний телескоп

01 вересня 2025, 23:30
Читайте также на русском языке
Фото: Думка
Читайте также
на русском языке

Харківські вчені-астрономи запрошують містян та гостей до ХНУ імені В. Каразіна. Там для відвідувачів готують мобільний планетарій, музей астрономії та сучасний телескоп

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Директор Інституту астрономії Харківського національного університету імені В. Каразіна Вадим Кайдаш розповів, що колектив хоче збільшити можливість університетські та університетської астрономії у залученні молоді та школярів. Саме тому з'являються екскурсії, мобільний планетарій. Крім того, в майбутньому там будуть екскурсії зоряним небом.

За словами Вадима Кайдаша, зараз облаштовують майданчик для телескопа. Мобільний планетарій зробили за кошти асоціації випускників Каразінського університету, і він уже працює. Після відкриття майданчика люди зможуть побачити через реальний телескоп багато цікавого.

"Можна буде побачити всі об’єкти зоряного неба: Місяць, планети, туманності, зоряні скупчення, галактики. Можна буде подивитися на Марс. Але потрібно розрахувати, коли це можна зробити, це не кожного дня. Удень можна подивитися, наприклад, на Сонце", - каже директор Інституту астрономії.

При цьому ректорка ХНУ імені В. Каразіна Тетяна Кагановська зауважила, що відкриття інституту астрономії для відвідувачів дозволить прищеплювати любов до науки вже навіть найменшим харків’янам.

"Ми її хочемо відкрити для екскурсій для того, щоб діти могли з самого дитинства бачити зоряне небо. Сьогодні у нас мета – відкрити все, що ми можемо з урахуванням безпекової ситуації, і запрошувати наших школярів для того, щоб прищеплювати їм любов і інтерес до науки, у тому числі й до зоряного неба, до нашої астрономії", - каже вона.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі пройшов десятиденний скульптурний симпозіум "Сила Нації", який зібрав майстрів з різних регіонів України. Під час заходу митці працювали з природним каменем, створюючи унікальні роботи, що поєднують традиції та сучасність.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
культура Харків
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
Ціни на "борщовий набір" змінились: скільки доведеться витрачати українцям
02 вересня 2025, 02:50
"Це дуже складне кіно": відома акторка розповіла про фільм, який Україна відправила на Оскар
02 вересня 2025, 02:30
В Угорщині з'явилась українська школа
02 вересня 2025, 01:50
Акторка Даша Трегубова пояснила, чому не спілкується з рідним батьком
02 вересня 2025, 01:30
Співачка Олена Тополя зізналась, чи хотіла б вона, щоб її чоловік став політиком
02 вересня 2025, 00:50
Настя Каменських після скандалу відреагувала на припинення контракту з відомим брендом
02 вересня 2025, 00:30
"Ти по-любому когось отруїш": Євген Клопотенко висловився щодо скандалу в ресторані Міши Кацуріна
01 вересня 2025, 23:50
У Дніпрі викрили масштабну мережу наркоторговців
01 вересня 2025, 22:55
На Запоріжжі з'явилась нова підземна школа
01 вересня 2025, 22:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »