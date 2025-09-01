Фото: ДСНС

Ввечері 31 серпня у Харкові троє підлітків спустилися в підземну вентиляційну шахту за допомогою мотузки, але вибратися назад не змогли

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

На виклик прибули рятувальники. Вони розпиляли металеві решітки, спустилися на глибину близько 5 метрів і підняли хлопців на поверхню.

На щастя, хлопці не постраждали.

Нагадаємо, 23 серпня у Миколаєві 14-річна дівчинка впала у водяний колодязь глибиною близько 10 метрів. Рятувальники дістали дитину та передали медикам.