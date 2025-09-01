У Харкові сталася масштабна пожежа на підприємстві
Ввечері 31 серпня в Індустріальному районі Харкова сталася пожежа в цеху підприємства
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
Пожежа виникла близько 18:40. Вогонь охопив обладнання, облицювання та дах на площі близько 900 кв. метрів.
Рятувальники повністю ліквідували пожежу о 20:30. На щастя, жертв і постраждалих немає.
До гасіння залучались 30 рятувальників і 7 одиниць техніки ДСНС.
Причина займання встановлюється.
Нагадаємо, 25 серпня на Харківщині виникла пожежа на території сміттєзвалища в селі Докучаєвське. Вогонь охопив площу близько 300 кв. метрів.
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Лісовий кіт і пернатий десант: з України за кордон намагалися переслати поштою опудала рідкісних тварин і птахів
01 вересня 2025, 11:17$30 тисяч за мовчання: у Києві затримали зловмисника, який погрожував бізнесмену
01 вересня 2025, 11:13Кількість першокласників в Україні скоротилася на 62 тисячі
01 вересня 2025, 10:59Затримано агентів російського ГРУ, які планували атаки на Київ і Одесу
01 вересня 2025, 10:42У Харкові рятувальники витягли трьох підлітків із вентиляційної шахти
01 вересня 2025, 10:42На Харківщині ветерани отримують гранти на бізнес та створюють нові робочі місця
01 вересня 2025, 10:18Оприлюднені перші кадри затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія
01 вересня 2025, 10:17У ліцеї на Дніпропетровщині створили джинсовий клас
01 вересня 2025, 09:57На Чернігівщині зіткнулися автівки: серед постраждалих – три дитини
01 вересня 2025, 09:41Сили ППО вночі знешкодили 76 з 86 ворожих дронів: є влучання на шести локаціях
01 вересня 2025, 09:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі блоги »