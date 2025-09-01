Фото: ДСНС

Ввечері 31 серпня в Індустріальному районі Харкова сталася пожежа в цеху підприємства

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Пожежа виникла близько 18:40. Вогонь охопив обладнання, облицювання та дах на площі близько 900 кв. метрів.

Рятувальники повністю ліквідували пожежу о 20:30. На щастя, жертв і постраждалих немає.

До гасіння залучались 30 рятувальників і 7 одиниць техніки ДСНС.

Причина займання встановлюється.

Нагадаємо, 25 серпня на Харківщині виникла пожежа на території сміттєзвалища в селі Докучаєвське. Вогонь охопив площу близько 300 кв. метрів.