На Харківщині загасили пожежу на сміттєзвалищі
У селі Докучаєвське Харківського району вранці 25 серпня сталася пожежа на території сміттєзвалища
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
Пожежа виникла близько сьомої ранку. На місце виїхали три відділення пожежно-рятувальної служби та вогнеборці місцевої пожежної команди.
На момент прибуття надзвичайників вогонь охопив площу близько 300 кв. метрів. Рятувальники повністю ліквідували пожежу о 12:30.
На щастя, постраждалих внаслідок події немає.
Нагадаємо, вдень 25 серпня у місті Ржищів на Київщині загорілося несанкціоноване сміттєзвалище. Вогонь охопив площу близько 150 кв. метрів.
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
У Києві викрили 10 підпільних казино, які приносили мільйонні прибутки
26 серпня 2025, 10:45Потонув у річці: у Миколаєві знайшли тіло 15-річного хлопця
26 серпня 2025, 10:40Катували та шантажували в'язнів: у Харкові затримали керівника колонії та його співробітників
26 серпня 2025, 10:31Менше половини шкіл і садків Полтавської громади готові до навчального року – що не так
26 серпня 2025, 10:27У Києві затримали агентку фсб, яка готувала дані для атак на столицю
26 серпня 2025, 10:16На Полтавщині чоловік загинув від ураження струмом під час ремонту
26 серпня 2025, 10:12На Рівненщині зростає захворюваність на COVID-19: зафіксовано летальний випадок
26 серпня 2025, 09:52ДБР викрило схему постачання військовим неякісного масла на десятки мільйонів
26 серпня 2025, 09:50Смертельна ДТП на Сумщині: загинули підліток і водій, ще три людини – у лікарні
26 серпня 2025, 09:38
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі блоги »