25 серпня 2025, 03:01

На Харківщині водій збив велосипедиста та втік: чоловік помер у лікарні

25 серпня 2025, 03:01
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У суботу, 23 серпня, близько 15:30 у місті Зміїв на автошляху Зміїв–Мерефа невідомий водій збив велосипедиста та втік з місця аварії

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

З тяжкими травмами 77-річного чоловіка госпіталізували, але врятувати його не вдалося – він помер у лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП та розшукують винуватця.

Нагадаємо, 23 серпня на трасі у Чернівецькій області зіткнулися чотири авто. Постраждали чотири людини, серед них дитина.

