На Харківщині водій збив велосипедиста та втік: чоловік помер у лікарні
У суботу, 23 серпня, близько 15:30 у місті Зміїв на автошляху Зміїв–Мерефа невідомий водій збив велосипедиста та втік з місця аварії
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
З тяжкими травмами 77-річного чоловіка госпіталізували, але врятувати його не вдалося – він помер у лікарні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП та розшукують винуватця.
Нагадаємо, 23 серпня на трасі у Чернівецькій області зіткнулися чотири авто. Постраждали чотири людини, серед них дитина.
