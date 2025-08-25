Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У суботу, 23 серпня, близько 15:30 у місті Зміїв на автошляху Зміїв–Мерефа невідомий водій збив велосипедиста та втік з місця аварії

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

З тяжкими травмами 77-річного чоловіка госпіталізували, але врятувати його не вдалося – він помер у лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП та розшукують винуватця.

