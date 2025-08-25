Фото: ДСНС

У неділю, 24 серпня, в селі Підсереднє Куп’янського району російський безпілотник влучив у житловий будинок

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Всередині оселі перебували дві жінки, які зазнали сильного стресу. На місце оперативно прибули рятувальники та медики ДСНС, які надали потерпілим необхідну допомогу.

Після огляду жінки від госпіталізації відмовилися.

Нагадаємо, майже добу триває масована атака російської армії на Сумську область. Вночі 25 серпня зафіксовані удари безпілотників по території Сумської громади, а також влучання у Роменській громаді.