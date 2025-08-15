Фото: ілюстративне

Уряд України затвердив перший пакет заходів для підтримки прифронтових територій, зокрема й Харківщини, за дорученням Президента

Про це повідомляє Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає RegioNews.

Програма охопить 238 громад у 10 областях, де проживає близько 6,6 млн людей. Серед них - понад 3,7 млн громадян із вразливих категорій, яким держава планує надати додаткову допомогу.

Особлива увага приділяється підтримці аграрного сектору. Сільгоспвиробники, які працюють у зонах бойових дій, зможуть отримати субсидію у розмірі 1000 гривень на кожен гектар землі. Крім того, передбачені гранти на створення садів і теплиць - до 400 тис. грн на гектар із компенсацією до 80% понесених витрат.

За сприяння Харківської ОВА також запроваджується механізм бронювання до 100% військовозобов'язаних працівників для критично важливих підприємств, щоб забезпечити безперервність їх роботи навіть у складних умовах.

Нагадаємо, у сільських та віддалених громадах Харківщини передбачено підвищення оплати праці для медзакладів, що надають первинну допомогу. Йдеться про додаткову надбавку, яка має стимулювати роботу медиків у складних умовах.