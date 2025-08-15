11:45  15 серпня
На Дніпропетровщині п'яна жінка вдарила чоловіка ножем у спину
11:11  15 серпня
У Луцьку 14-річний підліток впав у колектор
07:30  15 серпня
На лінії вогню: 280 дітей залишаються у зонах обов'язкової евакуації
UA | RU
UA | RU
15 серпня 2025, 16:50

Харківщина отримає субсидії та гранти для аграріїв у межах нової програми підтримки

15 серпня 2025, 16:50
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Уряд України затвердив перший пакет заходів для підтримки прифронтових територій, зокрема й Харківщини, за дорученням Президента

Про це повідомляє Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає RegioNews.

Програма охопить 238 громад у 10 областях, де проживає близько 6,6 млн людей. Серед них - понад 3,7 млн громадян із вразливих категорій, яким держава планує надати додаткову допомогу.

Особлива увага приділяється підтримці аграрного сектору. Сільгоспвиробники, які працюють у зонах бойових дій, зможуть отримати субсидію у розмірі 1000 гривень на кожен гектар землі. Крім того, передбачені гранти на створення садів і теплиць - до 400 тис. грн на гектар із компенсацією до 80% понесених витрат.

За сприяння Харківської ОВА також запроваджується механізм бронювання до 100% військовозобов'язаних працівників для критично важливих підприємств, щоб забезпечити безперервність їх роботи навіть у складних умовах.

Нагадаємо, у сільських та віддалених громадах Харківщини передбачено підвищення оплати праці для медзакладів, що надають первинну допомогу. Йдеться про додаткову надбавку, яка має стимулювати роботу медиків у складних умовах.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
гранти бізнес аграрії субсидія Харківська область ОВА прифронтові території
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
Волинянина судитимуть за виправдовування збройної агресії РФ проти України
15 серпня 2025, 16:47
Уряд готує другий пакет підтримки Харківщини та інших прифронтових регіонів
15 серпня 2025, 16:34
На Черкащині легковик зіткнувся з вантажівкою: постраждали водій і 86-річна пасажирка
15 серпня 2025, 16:32
Дніпро під атакою балістики: в місті пролунали вибухи
15 серпня 2025, 16:30
Медзаклади Харківщини у сільських і віддалених громадах отримають надбавку за надання первинної допомоги
15 серпня 2025, 16:20
У Запоріжжі на маршрути вийшли перші автобуси з Європи: журналістський тест-драйв
15 серпня 2025, 16:15
Ворог просунувся на кордоні Дніпропетровщини, - DeepState
15 серпня 2025, 16:14
Вартість будівництва фортифікацій у Запорізькій області – одна з найдешевших в Україні
15 серпня 2025, 15:45
Російська агентура в ЗСУ: СБУ виявила 52 зрадників
15 серпня 2025, 15:24
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Володимир Фесенко
Всі блоги »