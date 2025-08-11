На Харківщині — штормове попередження через грозу та вітер

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У понеділок, 11 серпня, по Харкову та області очікуються небезпечні метеорологічні явища

Про це повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології, передає RegioNews.

За даними синоптиків, вдень прогнозується гроза та пориви вітру 15–20 м/с. Це відповідає I рівню небезпечності (жовтому).

Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту. Жителів закликають бути особливо уважними та обережними.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків 11 серпня погода в Україні буде мінливою. Упродовж доби очікується чергування хмарності та прояснень.