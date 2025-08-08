Иллюстративное фото

В Харьковской области в ближайшее время могут изменить комендантский час. Причиной могут быть просьбы бизнеса

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Журналисты со ссылкой на источники в Харьковской ОВ сообщили, что Олег Синегубов будет инициировать сокращение комендантского часа. Этот вопрос может быть рассмотрен уже на ближайшем заседании Совета обороны. Среди причин, в частности, просьба бизнеса.

По данным "Думки", разговоры о возможном сокращении комендантского часа начались еще в июне после ходатайств определенных заведений общепита.

Следует отметить, что в большинстве областей действует комендантский час с 00:00 до 5:00.

Напомним, что во время комендантского часа гражданам запрещено находиться на улицах и в общественных местах. Однако существуют исключения, когда человек может выходить на улицу в это время. Речь идет о работниках объектов критической инфраструктуры или специальном разрешении.