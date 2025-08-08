18:51  08 серпня
У Херсоні окупанти атакували дроном дитину
17:12  08 серпня
Перешкоджав мобілізації: "Свобода" відкличе свого депутата на Рівненщині
15:39  08 серпня
На Закарпатті прикордонника затримали під час одержання хабаря
UA | RU
UA | RU
08 серпня 2025, 23:55

У Харківській області можуть змінити комендантську годину

08 серпня 2025, 23:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

На Харківщині найближчим часом можуть змінити комендантську годину. Причиною можуть бути прохання бізнесу

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Журналісти з посиланням на джерела в Харківській ОВА повідомили, що Олег Синєгубов буде ініціювати скорочення комендантської години. Це питання можуть розглянути вже на найближчому засіданні Ради оборони. Зазначається, що серед причин, зокрема, прохання бізнесу.

За даними "Думки", розмови про можливе скорочення комендантської години почалися ще в червні після клопотань певних закладів громадського харчування.

Слід зазначити, що в більшості областей діє комендантська година з 00:00 до 5:00.

Нагадаємо, що під час комендантської години громадянам заборонено знаходитися на вулицях та в громадських місцях. Проте існують винятки, коли людина може виходити на вулицю в цей час. Йдеться про працівників об'єктів критичної інфраструктури, або про спеціальний дозвіл.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Комендантська година воєнний стан Харківська область
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Будинок відомої рестораторки постраждав внаслідок удару росіян
09 серпня 2025, 02:00
В Україні дорожчає вершкове масло: чи чекати на падіння цін
09 серпня 2025, 01:40
Відведення військ та території: що вимагає РФ в обмін на мир
09 серпня 2025, 01:20
В Україні подорожчала олія: які тепер ціни
09 серпня 2025, 00:55
Сезон консервації: скільки українцям коштуватиме "закрити" кавун 2025 році
09 серпня 2025, 00:30
На Львівщині затримали чоловіка, який розправився з пенсіонеркою та напав на її сина
08 серпня 2025, 23:25
У Дніпрі колишнього "міністра закордонних справ ДНР" засудили до 15 років ув’язнення
08 серпня 2025, 22:44
5 тисяч за "мандрівку" до Румунії: на Закарпатті викрили чергову схему втечі чоловіків за кордон
08 серпня 2025, 22:37
У Куп’янську внаслідок російських атак постраждали 5 людей
08 серпня 2025, 22:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »