Ілюстративне фото

На Харківщині найближчим часом можуть змінити комендантську годину. Причиною можуть бути прохання бізнесу

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Журналісти з посиланням на джерела в Харківській ОВА повідомили, що Олег Синєгубов буде ініціювати скорочення комендантської години. Це питання можуть розглянути вже на найближчому засіданні Ради оборони. Зазначається, що серед причин, зокрема, прохання бізнесу.

За даними "Думки", розмови про можливе скорочення комендантської години почалися ще в червні після клопотань певних закладів громадського харчування.

Слід зазначити, що в більшості областей діє комендантська година з 00:00 до 5:00.

Нагадаємо, що під час комендантської години громадянам заборонено знаходитися на вулицях та в громадських місцях. Проте існують винятки, коли людина може виходити на вулицю в цей час. Йдеться про працівників об'єктів критичної інфраструктури, або про спеціальний дозвіл.