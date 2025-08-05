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Подозрение получил правоохранитель из Хмельницкого, обещавший предпринимателю "организовать" группу инвалидности за доплату к существующему долгу

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований .

Правоохранитель расследовал дело, где предприниматель проходил как потерпевший. Во время общения между ними сложились товарищеские отношения, и чиновник одолжил у мужчины 6 тысяч долларов.

Когда настало время возвращать средства, должник предложил вместо денег "помочь" с оформлением отсрочки от мобилизации за дополнительную оплату. По его словам, оформление ІІІ группы инвалидности пожизненно сейчас стоит около 14 тысяч долларов.

Правоохранителя задержали 4 августа во время получения части суммы – 4 тысячи долларов.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 3 ст. 369-2 УК (злоупотребление влиянием, соединенное с требованием такой выгоды) Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.

Следователи также проверят, мог ли правоохранитель выполнить обещание и действовать в интересах других лиц. Правовая квалификация может измениться в ходе расследования.

Задержанному грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее на Буковине задержали правоохранителя и подельника при попытке вывезти уклонистов в Молдову. Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.