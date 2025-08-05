В Днепропетровской области судью горрайонного суда задержали на взятке
Судья пообещал и впоследствии вынес обвиняемому по уголовному делу оправдательный приговор
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Судья горрайонного суда области требовал и получил взятку за вынесение оправдательного приговора по делу о служебной халатности. В ходе заключительного судебного заседания он объявил оправдательное решение.
Судье объявили подозрение по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, в Одесской области задержали руководителя ТЦК за вымогательство и получение взятки. Он хотел получить 1500 долларов от военнообязанного за снятие с розыска.
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