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01 августа 2025, 14:09

Жители одной из общин Харьковщины собрали и передали военным более тысячи дронов

01 августа 2025, 14:09
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Платформа "КУПЯНСКИЙ ДРОН" работает уже второй год, обеспечивая военные подразделения, защищающие нашу страну на Купянском направлении fpv-дронами

Об этом сообщил начальник Купянской ГВА Андрей Беседин, передает RegioNews.

"Имели честь передать еще 110 fpv-дронов нашим Защитникам, воинам 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады и 4-го батальона Купянск 113 ОБР ТрО", - сообщил он.

При поддержке Харьковской ОВА, платформа "КУПЯНСКИЙ ДРОН" работает уже второй год подряд, обеспечивая военные подразделения, защищающие нашу страну на Купянском направлении беспилотниками.

По словам начальника Купянской ГВА, за это время Силам обороны Украины передано уже 1443 fpv-дроны, рыночная стоимость которых составляет более 22 млн грн.

"Эти птички были собраны обычными людьми в рамках платформы "КУПЯНСКИЙ ДРОН" только с одной целью – уничтожение российских оккупантов и освобождение нашей земли", – подытожил Андрей Беседин.

Напомним, в Харьковской области презентовали программы поддержки ветеранов. При содействии Харьковской областной военной администрации в Дергачевской общине провели выездную встречу в рамках акции "Забота рядом".

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