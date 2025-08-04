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В суд направили обвинительный акт относительно заместительницы руководителя банковского департамента, обвиняемого в сокрытии преступления с незаконным выводом 20 млн долларов со счета государственной нефтеперерабатывающей компании

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора .

В первый день полномасштабного вторжения РФ группа лиц во главе с членом наблюдательного совета "Укртатнафты", использовав поддельный контракт на поставку сырой нефти и фиктивные счета на оплату, незаконно перечислила эту сумму на счет подконтрольной ему иностранной компании.

Соучастником преступления стала чиновница коммерческого банка, которая внесла ложные данные в копию поддельного контракта и уничтожила оригиналы документов, чтобы скрыть незаконную транзакцию.

Как отметили в Офисе генпрокурора, ранее другим участникам этой сделки уже сообщили о подозрении. Они прячутся за границей и объявлены в международный розыск.

Напомним, подозрение заместительнице начальника департамента одного из коммерческих банков, которая способствовала выводу средств ПАО "Укртатнафта", Бюро экономической безопасности объявило в марте этого года.