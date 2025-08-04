13:00  04 августа
Чудо урожая: в Днепре женщина вырастила огурец, похожий на арбуз
11:53  04 августа
Сергей Притула снова стал отцом и показал первые фото с ребенком
08:24  04 августа
В Харькове мужчина стрелял в ветерана ВСУ: нападавшего задержали
UA | RU
UA | RU
04 августа 2025, 11:55

Помогла вывести 20 млн долларов "Укртатнафты" в первый день войны: будут судить чиновницу банка

04 августа 2025, 11:55
Читайте також українською мовою
Фото: pixabay
Читайте також
українською мовою

В суд направили обвинительный акт относительно заместительницы руководителя банковского департамента, обвиняемого в сокрытии преступления с незаконным выводом 20 млн долларов со счета государственной нефтеперерабатывающей компании

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

В первый день полномасштабного вторжения РФ группа лиц во главе с членом наблюдательного совета "Укртатнафты", использовав поддельный контракт на поставку сырой нефти и фиктивные счета на оплату, незаконно перечислила эту сумму на счет подконтрольной ему иностранной компании.

Соучастником преступления стала чиновница коммерческого банка, которая внесла ложные данные в копию поддельного контракта и уничтожила оригиналы документов, чтобы скрыть незаконную транзакцию.

Как отметили в Офисе генпрокурора, ранее другим участникам этой сделки уже сообщили о подозрении. Они прячутся за границей и объявлены в международный розыск.

Напомним, подозрение заместительнице начальника департамента одного из коммерческих банков, которая способствовала выводу средств ПАО "Укртатнафта", Бюро экономической безопасности объявило в марте этого года.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Укртатнафти суд банк чиновники вывод средств Офис генпрокурора война
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
Пожар во львовской гостинице: шесть пострадавших, среди них — двое детей
04 августа 2025, 14:35
В Тернополе мужчина после конфликта с бывшей женой поджег ее дом
04 августа 2025, 14:22
На Буковине мужчина два года содержал нелегальное игорное заведение: приговор суда
04 августа 2025, 14:20
Масштабный пожар в частной пекарне Кривого Рога: погибли по меньшей мере три человека
04 августа 2025, 14:05
В Тернопольской области водитель BMW сбил 16-летнего парня
04 августа 2025, 13:59
В Крыму уничтожены российские самолеты: беспилотники СБУ атаковали аэродром "Саки"
04 августа 2025, 13:57
Колесо отлетело и убило 15-летнего велосипедиста: на Черниговщине задержали 20-летнего водителя легковушки
04 августа 2025, 13:50
Дрон попал в дом на Никопольщине – пострадали мать и младенец, обнародованы фото последствий
04 августа 2025, 13:49
Историческое золото: 16-летний украинец победил в "Формуле-4" в Италии
04 августа 2025, 13:36
В Святошинском районе Киева обнаружили мину на детской площадке
04 августа 2025, 13:22
04 августа 2025
Пограничники показали уничтожение техники оккупантов на Харьковщине
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
Все видео »
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »