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29 июля 2025, 01:50

Теперь в СБУ будет больше бойцов: Зеленский подписал закон

29 июля 2025, 01:50
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Фото: YouTube
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Президент Украины подписал новый закон, в котором говорится об усилении СБУ. Речь идет об увеличении численности

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По словам президента, он подписал закон, который усиливает СБУ. Он добавил, что этот документ дает Службе безопасности больше возможностей выполнять свои боевые задания и уничтожать оккупанта. Речь также идет о проведении специальных операций.

"Чисельность увеличивается, в частности, для подразделений Центра специальных операций "А" СБУ – это одни из самых результативных воинов", - говорит Зеленский.

Напомним, что речь идет о законе, принятом народными депутатами 16 июля. Документ предусматривает, что в центре специальных операций "Альфа" СБУ сможет служить 10 тысяч бойцов.

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