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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковский областной совет.

Как сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, с начала 2025 года бизнес получил около 16 тысяч льготных кредитов на общую сумму более 49 млрд. грн. Из них на прошлой неделе – 291 кредит на 729 млн. грн.

Чаще всего кредитуются предприятия, работающие в перерабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве, в сфере оптовой и розничной торговли.

Наибольшие объемы кредитования по программе приходятся на Киев (41,8 млрд грн) и Львовскую область (34 млрд грн).

В десятку регионов-лидеров также вошли Днепропетровщина (31 млрд грн), Киевщина (27,8 млрд грн), Харьковщина (27 млрд грн), Одесщина (26,7 млрд грн) и Черниговщина (16,6 млрд грн).

Напомним, программа "Доступные кредиты 5-7-9%" является составляющей политики развития украинских производителей "Сделано в Украине" и направлена на стимулирование микро-, малого и среднего бизнеса из-за удешевления кредитных ресурсов за счет государственных компенсаций или государственных гарантий.

Как сообщалось, при поддержке Харьковской ОВА Харьковщина — среди лидеров по привлечению грантов на открытие бизнеса в общинах. Грант предоставляется на условиях софинансирования 50% на 50%. Требуется создать от 5 рабочих мест и за 3 года уплатить налоги объемом не менее суммы гранта.