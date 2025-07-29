Фото: hromadske

У Харкові покажуть роботи фотографа про життя міста під час відключень світла. 2 серпня можна буде прийти на урочисте відкриття

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У Харкові відкриють фотовиставку, присвячену життю під час блекаутів. Виставка відкриється вже 2 серпня. Там представлять роботи фотографа Василя Голосного. Проєкт назвали "...І буде світло".

Фотограф зробив кадри Харкова в період, коли були наймасштабніші відключення світла за час повномасштабної війни. Знімки були зроблені в період 2022-2023 років. Урочисте відкриття виставки відбудеться 2 серпня о 17:00.

Нагадаємо, раніше в Одесі представили перший у світі поїзд-галерею з експозиційними просторами на тему війни в Україні. У вагонах представили фотографії колишнього шерифа, фотографа і філантропа Говарда Баффета, зроблені під час його подорожей Україною після початку повномасштабної війни.