фото: Харьковский областной центр занятости

Об этом сообщает Харьковский областной центр занятости, передает RegioNews.

Финансовая поддержка позволила закупить профессиональное оборудование, необходимое для полноценного запуска производства кофе, в частности, дестонер, влагомер, колориметр и другие специализированные устройства.

В кофейной индустрии Злидень работает уже не первый год. Его путь начинался с должности бариста, а затем он прошел путь к руководящей роли в большой национальной сети кофеен с собственной обжаркой. Имеет соответствующее образование, завершил специализированные курсы и неоднократно участвовал во всеукраинских чемпионатах по приготовлению кофе. Также активно приобщается к бизнес-ивентам и профильным международным выставкам.

С 2018 года Злидень занимается дистрибуцией кофе в Харькове, создав стабильную клиентскую базу. Основная цель – не только обеспечить локальный рынок качественным кофе, но и выйти на общеукраинский уровень и начать экспорт. У предпринимателя уже сформирована команда, бренд и маркетинговая стратегия.

Новое пространство работает не только как производственная площадка. Это также обучающая платформа для желающих овладеть искусством приготовления кофе. Посетители могут наблюдать за обжариванием зерна, приобщаться к мастер-классам и получать новые знания о кофейной культуре.

Ранее сообщалось, что в Киевской области подпольно производили кофе под марками известных мировых брендов.