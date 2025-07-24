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24 июля 2025, 12:17

От бариста до собственного цеха: харьковчанин открыл кофейное пространство благодаря микрогранту

24 июля 2025, 12:17
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фото: Харьковский областной центр занятости
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Предприниматель из Харькова Максим Злидень реализовал давнюю идею - открыл собственное кофейное пространство и обжарочный цех благодаря полученному микрогранту

Об этом сообщает Харьковский областной центр занятости, передает RegioNews.

Финансовая поддержка позволила закупить профессиональное оборудование, необходимое для полноценного запуска производства кофе, в частности, дестонер, влагомер, колориметр и другие специализированные устройства.

В кофейной индустрии Злидень работает уже не первый год. Его путь начинался с должности бариста, а затем он прошел путь к руководящей роли в большой национальной сети кофеен с собственной обжаркой. Имеет соответствующее образование, завершил специализированные курсы и неоднократно участвовал во всеукраинских чемпионатах по приготовлению кофе. Также активно приобщается к бизнес-ивентам и профильным международным выставкам.

С 2018 года Злидень занимается дистрибуцией кофе в Харькове, создав стабильную клиентскую базу. Основная цель – не только обеспечить локальный рынок качественным кофе, но и выйти на общеукраинский уровень и начать экспорт. У предпринимателя уже сформирована команда, бренд и маркетинговая стратегия.

Новое пространство работает не только как производственная площадка. Это также обучающая платформа для желающих овладеть искусством приготовления кофе. Посетители могут наблюдать за обжариванием зерна, приобщаться к мастер-классам и получать новые знания о кофейной культуре.

Ранее сообщалось, что в Киевской области подпольно производили кофе под марками известных мировых брендов.

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