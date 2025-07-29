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Харківська область – у топ-10 за програмою «Доступні кредити 5-7-9 %»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську обласну раду.

Як повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України, з початку 2025 року бізнес отримав близько 16 тисяч пільгових кредитів на загальну суму понад 49 млрд грн. З них минулого тижня – 291 кредит на 729 млн грн.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в переробній промисловості, в сільському господарстві, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Найбільші обсяги кредитування за програмою припадають на місто Київ (41,8 млрд грн) та Львівську область (34 млрд грн).

До "десятки" регіонів-лідерів також увійшли Дніпропетровщина (31 млрд грн), Київщина (27,8 млрд грн), Харківщина (27 млрд грн), Одещина (26,7 млрд грн) та Чернігівщина (16,6 млрд грн).

Нагадаємо, програма "Доступні кредити 5-7-9 %" є складовою політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні" і спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів за рахунок державних компенсацій або державних гарантій.

Як повідомлялось, за підтримки Харківської ОВА, Харківщина — серед лідерів за залученням грантів на відкриття бізнесу в громадах. Грант надається на умовах співфінансування 50% на 50%. Вимагається створити від 5 робочих місць та впродовж 3 років сплатити податки обсягом не менше суми гранту.