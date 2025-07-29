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29 липня 2025, 15:32

Від мрії до бізнесу: як жінка з Чугуєва відкрила квітковий магазин завдяки гранту

29 липня 2025, 15:32
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Мешканка Чугуєва Людмила Юдіна відкрила квітковий магазин завдяки участі в програмі "Власна справа". Жінка звернулася до служби зайнятості, пройшла навчання, підготувала бізнес-план і отримала мікрогрант на розвиток власної справи

Про це повідомив Харківський обласний центр зайнятості, передає RegioNews.

Тож скориставшись програмою "Власна справа" та за підтримки Харківської обласної військової адміністрації, Людмила втілила давню мрію — відкрила магазин з продажу квітів у рідному Чугуєві.

Ще з юності вона захоплювалася квітами, закінчила коледж за спеціальністю "Фахівець садово-паркового господарства", а також пройшла курси "Основи флористики" та "Весільний букет".

Отримані грантові кошти допомогли придбати меблі, спеціальне обладнання для холодильної камери, а також оплатити оренду приміщення під магазин. Власниця створила одне робоче місце, на яке працевлаштувала дівчину. Згодом Людмила скористалася компенсаційною програмою за новостворене робоче місце.

"Я щиро вдячна службі зайнятості за підтримку та віру в мій проєкт. Цей мікрогрант став справжнім стартом для мого бізнесу. А ще — це про те, що мрії збуваються, якщо не боятися почати", — ділиться Людмила.

Нині магазин пропонує широкий вибір квіткових композицій для будь-яких подій — від днів народження до професійних свят.

Нагадаємо, Харківщина — серед лідерів за залученням грантів на відкриття бізнесу в громадах. Уже 1027 підприємств отримали понад 5,1 млрд грн державної підтримки на модернізацію виробництва та нове обладнання.

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