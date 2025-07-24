В Харьковской области украинские дроны уничтожили технику и пехоту россиян
Воины подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Месть" нанесли урон российским оккупантам в Харьковской области
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Пограничники уничтожили танк, бронемашину, две "буханки", залетели прямо в укрытие к оккупантам, ликвидировали с десяток оккупантов", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Донецкой области подразделение "Феникс" испепелило технику и пехоту оккупантов.
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