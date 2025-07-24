В Харьковской области украинские дроны уничтожили технику и пехоту россиян

фото: ГПСУ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Пограничники уничтожили танк, бронемашину, две "буханки", залетели прямо в укрытие к оккупантам, ликвидировали с десяток оккупантов", — говорится в сообщении.