Житель Харківщини налагодив схему продажу авто, ввезених як гуманітарна допомога

фото: ДПСУ

34-річний військовослужбовець налагодив схему продажу авто, які ввозились в Україну через благодійні фонди як гуманітарна допомога

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За даними правоохоронців, військовослужбовець налагодив схему продажу транспортних засобів, які ввозились в нашу країну через благодійні фонди як гуманітарна допомога. Втім, замість передачі авто підрозділам ЗСУ, зловмисник їх привласнював і продавав.

Правоохоронці затримали чоловіка на гарячому під час продажу трьох автомобілів, за які він отримав від покупця 13 500 доларів США.

За скоєне зловмиснику загрожує позбавлення волі терміном до 7 років.

Нагадаємо, на Харківщині волонтер отримав три роки умовно за те, що допомагав чоловікам виїхати за кордон.