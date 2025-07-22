Житель Харківщини налагодив схему продажу авто, ввезених як гуманітарна допомога
34-річний військовослужбовець налагодив схему продажу авто, які ввозились в Україну через благодійні фонди як гуманітарна допомога
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
За даними правоохоронців, військовослужбовець налагодив схему продажу транспортних засобів, які ввозились в нашу країну через благодійні фонди як гуманітарна допомога. Втім, замість передачі авто підрозділам ЗСУ, зловмисник їх привласнював і продавав.
Правоохоронці затримали чоловіка на гарячому під час продажу трьох автомобілів, за які він отримав від покупця 13 500 доларів США.
За скоєне зловмиснику загрожує позбавлення волі терміном до 7 років.
Нагадаємо, на Харківщині волонтер отримав три роки умовно за те, що допомагав чоловікам виїхати за кордон.
На Харківщині винесли вирок чоловіку, який регулярно ґвалтував малолітніх доньокВсі новини »
22 липня 2025, 14:37Міжнародні партнери продовжують підтримувати громади Харківщини
22 липня 2025, 13:03Харківщина - лідер в Україні за системним підходом до інклюзивної освіти
22 липня 2025, 12:53
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
У Києві через сильний вітер упав будівельний кран
22 липня 2025, 17:50На Рівненщині під виглядом "гуманітарки" через кордон завезли понад 10 автівок на 2 млн грн
22 липня 2025, 17:41На Херсонщині росіяни атакували медзаклад
22 липня 2025, 17:31На Буковині за допомогою дрона затримали чотирьох чоловіків, які намагались втекти до Румунії
22 липня 2025, 17:22Ефективність цих інституцій буде зрозумілою тоді, коли влада почне їх знищувати
22 липня 2025, 17:10Готували теракти по всій Україні: викрито 7 агентів, серед яких 14-річні підлітки
22 липня 2025, 17:02У Сумах зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки
22 липня 2025, 16:51На Хмельниччині засудили чоловіка за смертельне побиття знайомого
22 липня 2025, 16:46У Полтаві чоловік погрожував знайомому, а потім напав на поліцейського
22 липня 2025, 16:43
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Всі блоги »