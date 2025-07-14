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14 июля 2025, 21:47

В Харьковской области мужчина устроил "бизнес" на контрафактном алкоголе

14 июля 2025, 21:47
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители разоблачили мужчину, зарабатывавшего на фальсификате. Теперь он получил подозрение

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

43-летний житель Харькова производил фальсифицированный алкоголь в складском помещении и продавал его в городе и области. Правоохранители изъяли у "бизнесмена" около 50 литров незаконно изготовленного спиртного, емкости объемом по 5 и 10 литров, упаковочные материалы, а также бумажный реестр покупателей, черновые записи, товарно-транспортные накладные и другие доказательства незаконной деятельности.

Мужчине сообщили о подозрении по ч.1 и ч.2 ст.204 Уголовного кодекса Украины — незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку с целью сбыта подакцизных товаров.

Напомним, ранее в Одессе разоблачили супругов, продававших незаконно изготовленные табачные и ликероводочные изделия с поддельными акцизными марками. Продавали "товар" они через соцсети.

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