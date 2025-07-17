Залог в $30 тысяч: в Харьковской области задержали организатора незаконной переправки мужчин за границу

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Следствием установлено, что 54-летний харьковчанин наладил канал выезда мужчин за пределы Украины в обход определенных пунктов пропуска. Стоимость "услуг" составляла 9000 долларов США с человека.

"Злоумышленника задержали при получении 30 тысяч долларов США – задатка за переправку пяти человек за границу. Во время обыска в его автомобиле были обнаружены мобильный телефон и наличные средства", - говорится в сообщении.

Мужчине грозит от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность.

Напомним, в Харьковской области волонтер получил три года условно за то, что помогал мужчинам выехать за границу.