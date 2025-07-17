Залог в $30 тысяч: в Харьковской области задержали организатора незаконной переправки мужчин за границу
Правоохранители прекратили деятельность противоправной схемы, организованной для незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Следствием установлено, что 54-летний харьковчанин наладил канал выезда мужчин за пределы Украины в обход определенных пунктов пропуска. Стоимость "услуг" составляла 9000 долларов США с человека.
"Злоумышленника задержали при получении 30 тысяч долларов США – задатка за переправку пяти человек за границу. Во время обыска в его автомобиле были обнаружены мобильный телефон и наличные средства", - говорится в сообщении.
Мужчине грозит от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность.
Напомним, в Харьковской области волонтер получил три года условно за то, что помогал мужчинам выехать за границу.