Завдаток у $30 тисяч: на Харківщині затримали організатора незаконного переправлення чоловіків за кордон

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Слідством встановлено, що 54-річний харків’янин налагодив канал виїзду чоловіків за межі України в обхід визначених пунктів пропуску. Вартість "послуг" складала 9000 доларів США з людини.

"Зловмисника затримали під час отримання 30 тисяч доларів США – завдатку за переправлення п’яти осіб за кордон. Під час обшуку в його автомобілі було виявлено мобільний телефон і готівкові кошти", - йдеться у повідомленні.

Чоловіку загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною займати певні посади або здійснювати певну діяльність.

Нагадаємо, на Харківщині волонтер отримав три роки умовно за те, що допомагав чоловікам виїхати за кордон.