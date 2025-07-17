Завдаток у $30 тисяч: на Харківщині затримали організатора незаконного переправлення чоловіків за кордон
Правоохоронці припинили діяльність протиправної схеми, організованої для незаконного перетинання кордону чоловіками призовного віку
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Слідством встановлено, що 54-річний харків’янин налагодив канал виїзду чоловіків за межі України в обхід визначених пунктів пропуску. Вартість "послуг" складала 9000 доларів США з людини.
"Зловмисника затримали під час отримання 30 тисяч доларів США – завдатку за переправлення п’яти осіб за кордон. Під час обшуку в його автомобілі було виявлено мобільний телефон і готівкові кошти", - йдеться у повідомленні.
Чоловіку загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною займати певні посади або здійснювати певну діяльність.
Нагадаємо, на Харківщині волонтер отримав три роки умовно за те, що допомагав чоловікам виїхати за кордон.