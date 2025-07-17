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17 липня 2025, 15:59

Завдаток у $30 тисяч: на Харківщині затримали організатора незаконного переправлення чоловіків за кордон

17 липня 2025, 15:59
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фото: ДПСУ
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Правоохоронці припинили діяльність протиправної схеми, організованої для незаконного перетинання кордону чоловіками призовного віку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Слідством встановлено, що 54-річний харків’янин налагодив канал виїзду чоловіків за межі України в обхід визначених пунктів пропуску. Вартість "послуг" складала 9000 доларів США з людини.

"Зловмисника затримали під час отримання 30 тисяч доларів США – завдатку за переправлення п’яти осіб за кордон. Під час обшуку в його автомобілі було виявлено мобільний телефон і готівкові кошти", - йдеться у повідомленні.

Чоловіку загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною займати певні посади або здійснювати певну діяльність.

Нагадаємо, на Харківщині волонтер отримав три роки умовно за те, що допомагав чоловікам виїхати за кордон.

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