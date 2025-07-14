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14 июля 2025, 22:55

В Харькове художница превратила вентиляцию метро в арт-объект

14 июля 2025, 22:55
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Фото: Анастасия Худякова
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В Харькове художница украсила индустриальное место в городе. Теперь в Харькове появился новый арт-объект

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Новая роспись появилась у станции "Турбоатом". Там известная художница Анастасия Худякова разукрасила вентиляционный киоск метро. Яркий мурал придает положительную энергию индустриальному пространству.

Художница изобразила абстрактную картину. "Главными" цветами стали цвета флага: желтый и голубой. По словам автора, эта роспись подчеркивает открытость Харькова к современному уличному искусству.

Накануне художница создала новый мурал на Леваде в городе. Также она разукрасила укрытие Харьковского национально-экономического университета имени Семена Кузнеца.

Напомним, ранее в Днепре была установлена скульптура в честь украинских военных. Эта скульптура изображает сжатую руку, поднятую вверх. Это символ силы и единства.

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