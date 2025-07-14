Фото: Анастасія Худякова

У Харкові художниця прикрасила індустріальний простір у місті. Тепер у Харкові з'явився новий арт-об'єкт

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Новий розпис з'явився біля станції "Турбоатом". Там відома художниця Анастасія Худякова розмалювала вентиляційний кіоск метро. Яскравий мурал додає позитивної енергії індустріальному простору.

Художниця зобразила абстрактну картину. "Головними" кольорами стали кольори прапору: жовтий та блакитний. За словами авторки, цей розпис підкреслює відкритість Харкова до сучасного вуличного мистецтва.

Напередодні художниця також створила новий мурал на Леваді в місті. Також вона розмалювала укриття Харківського національно економічного університету імені Семена Кузнеця.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі встановили скульптуру на честь українських військових. Ця скульптура зображує стиснуту руку, підняту вгору. Це символ сили та єдності.