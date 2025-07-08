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08 июля 2025, 20:59

В Днепре появилась "зона отдыха" в европейском стиле

08 июля 2025, 20:59
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Фото из открытых источников
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В центре Днепра появилась новая зона для отдыха, которая может напоминать стиль европейских городов.

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Такая зона появилась на улице Сечевых стрелков. Одно из заведений решило улучшить городское пространство. На паркоместе вместо автомобиля поставили прицеп с растениями в горшках. Таким образом, это напоминает "зону отдыха", хоть там и нет мест для сидения.

Это неофициальная инициатива, но это показывает, что можно легко делать "серые участки" более комфортно для местных жителей.

"Но это лишь вопрос времени, поскольку в США и Европе парклеты давно и массово используются для устройства дополнительного озеленения и мест для отдыха. И мы до этого дойдем. Жаль, что с опозданием", - рассуждают активисты.

Напомним, что в Запорожье уже начали строить еще одну подземную школу. Ожидается, что заведение откроет дверь уже осенью. Эта школа рассчитана так, что там смогут учиться около 1000 учеников.

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