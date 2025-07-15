Майже 5 мільйонів фальшивих акцизів: на Харківщині викрили підпільне виробництво

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Поліція та СБУ викрили підпільне виробництво фальшивих акцизних марок у Харківській області. Під час спецоперації правоохоронці провели 12 обшуків і вилучили майже 5 мільйонів підроблених марок, які візуально майже не відрізняються від справжніх

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, зловмисники збували частину фальсифікованої продукції знайомим, які використовували марки для легалізації алкоголю.

Під час обшуків вилучено також друкарське та пакувальне обладнання, техніку для нанесення голограм, комп'ютери, пристрої для нарізання паперу та інші засоби, що використовувалися у виробництві.

Затримано трьох підозрюваних: громадянина України (52 роки) та двох громадян Туреччини (28 і 35 років). Їм повідомлено про підозру. Зловмисникам світить до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі всі троє перебувають під вартою.

Слідство встановлює інших причетних до злочинної схеми, включно з можливими замовниками та каналами збуту фальсифікованої продукції.

Нагадаємо, на Рівненщині судитимуть зловмисників, які виготовляли контрафактну горілку у промислових масштабах.