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11 июля 2025, 21:34

Тубус с "сюрпризом" нашел мужчина на Харьковщине

11 июля 2025, 21:34
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Фото: Мнение
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Суд в Харьковской области вынес приговор мужчине, который незаконно хранил взрывчатые вещества и боеприпасы

Об этом сообщает "Мнение", передает RegioNews.

По информации Чугуевского городского суда, обвиняемый в сентябре 2024 года нашел в лесополосе вблизи пгт Малиновка металлический тубус с 71 патроном различного калибра, более шести килограммов пороха - нитроцеллюлозного и дымного, а также тремя зарядами тротила. Мужчина осознавал, что эти предметы запрещены, однако забрал их домой.

Во время санкционированного обыска 31 октября правоохранители изъяли весь арсенал. Обвиняемый признал вину и объяснил, что планировал передать боеприпасы военным. Следствие и суд квалифицировали его действия по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами.

Суд назначил ему наказание в виде трех лет заключения, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на два года. Кроме того, мужчина должен оплатить более 46 тысяч гривен судебных расходов, связанных с проведением экспертиз. Рассмотрение этого дела завершено, однако правоохранители продолжают внимание уделять контролю за незаконным оборотом взрывчатых веществ в регионе.

Напомним, 45 тысяч за оружие: на Днепропетровщине задержали мужчину, продававшего автомат и гранатомет.

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