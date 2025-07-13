Армия РФ запустила по Украине 60 "шахедов" и БпЛА-имитаторов: как отработала ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие и текущие сутки российская армия выпустила по Украине 60 ударных беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 20 дронов, еще 20 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты запустили ударные БпЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы из направлений - Курск, Миллерово - РФ.

В течение дня враг атаковал ударными БпЛА тыловые регионы (более 20 "шахедов"), а ночью - прифронтовые территории Донецкой, Сумской и Днепропетровской областей.

"По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито 20 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке, западе и в центре страны. Кроме того, 20 дронов-имитаторов - локационно потеряны/подавлены РЭБ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что зафиксированы попадания 20 БпЛА в пяти локациях.