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13 июля 2025, 13:00

За неделю РФ выпустила по Украине более 80 ракет, 1200 КАБов и 1800 дронов, - Зеленский

13 июля 2025, 13:00
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иллюстративное фото: ГСЧС Украины
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За прошедшую неделю войска РФ сбросили на Украину более 1200 авиационных бомб. Также россияне выпустили около 1 800 ударных дронов и более 80 ракет разных типов

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

"Семь дней масштабных российских ударов по Украине: более 1800 дронов, более 1200 управляемых авиабомб и 83 ракеты разных типов. Россияне усиливают террор против городов и общин, чтобы все больше запугивать наших людей", - написал Владимир Зеленский.

Он отметил, что, несмотря на планы Москвы, есть хорошие результаты работы сил ПВО. По словам президента, особенно хорошо показывают себя дроны-перехватчики — за эту неделю уже есть сотни сбитий российско-иранских "шахедов".

"Благодарю каждого, кто готов инвестировать в защиту жизни, спасибо нашим воинам, которые берегут украинское небо. "Шахеды" — один из российских способов затягивать войну. Должны нейтрализовать эту угрозу, чтобы быстрее заработала дипломатия. Надеемся на выполнение всех договоренностей, которые усилит нашу партнерскую защиту. Рассчитываем на сильные решения США, Европы, "семерки" и всех партнеров", – подчеркнул глава государства.

Напомним, за прошедшие и текущие сутки российская армия выпустила по Украине 60 ударных беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 20 дронов, еще 20 — локационно потеряны.

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