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Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

За інформацією Чугуївського міського суду, обвинувачений у вересні 2024 року знайшов у лісосмузі поблизу смт Малинівка металевий тубус із 71 патроном різного калібру, понад шість кілограмів пороху - нітроцелюлозного та димного, а також трьома зарядами тротилу. Чоловік усвідомлював, що ці предмети заборонені, проте забрав їх додому.

Під час санкціонованого обшуку 31 жовтня правоохоронці вилучили весь арсенал. Обвинувачений визнав провину і пояснив, що планував передати боєприпаси військовим. Слідство та суд кваліфікували його дії за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, що передбачає незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами.

Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років ув'язнення, але звільнив від відбування покарання з іспитовим строком на два роки. Крім того, чоловік має сплатити понад 46 тисяч гривень судових витрат, пов'язаних з проведенням експертиз. Розгляд цієї справи завершено, однак правоохоронці продовжують увагу приділяти контролю за незаконним обігом вибухових речовин у регіоні.

Нагадаємо, 45 тисяч за зброю: на Дніпропетровщині затримали чоловіка, який продавав автомат і гранатомет.