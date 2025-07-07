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07 июля 2025, 23:50

Радовался оккупации Бахмута и передавал данные россиянам: киевлянина осудили за государственную измену

07 июля 2025, 23:50
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Иллюстративное фото
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В столице вынесли приговор мужчине, работавшему на РФ. По словам соседей, он всегда был агрессивен, а также имел пророссийские взгляды

Об этом сообщает "Судебный курьер", передает RegioNews.

В Киеве мужчину признали виновным в государственной измене. Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным следствия, он передавал письма трем российским телеканалам. Таким образом, он передавал данные о 33 позициях Сил обороны Украины. При этом он указывал на количество военнослужащих, принадлежность их к конкретным подразделениям и наличие вооружения. В письмах изменник писал, что "надеется, что эта информация спасет жизнь".

В 2023 году он распространял в соцсетях антиукраинские публикации. В частности, он радовался оккупации Бахмута. Когда к нему наконец пришли с обыском, он долго не открывал, а потом выбросил с 5 этажа свой ноутбук. Следователям пришлось доставать данные с жесткого диска.

Соседи мужчины на суде рассказали, что он агрессивен, асоциален и ни с кем не общается. Также рассказывали, что после полномасштабного вторжения мужчина как-то кричал при ссоре с соседом, что придет Россия и ему покажет, а до этого только ругался нецензурной бранью.

Напомним, ранее в Кривом Роге осудили агента ФСБ. Она помогала наводить российские удары по украинской авиации.

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