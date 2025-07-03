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В Запорожье получила тюремный срок женщина, которая сливала данные об украинских военных. На суде она заявила, что сделала это, чтобы уехать в РФ к родственникам

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В апреле прошлого года женщина написала администратору закрытого чата в Telegram о пребывании украинских военных в производственном корпусе предприятия. По словам обвиняемой, военные "забрали цех" на территории завода и "что-то там делают". В это время на заводе якобы выросло потребление электроэнергии, и якобы из-за этого рабочим задерживали зарплаты.

Также обвиняемая в течение нескольких месяцев в социальной сети писала сообщение о поддержке российской агрессии. Ей было "жаль, что не вся территория Запорожской области "освобождена".

На суде она признала свою вину частично. По ее словам, она действительно сообщила о военных на предприятии, но якобы делала это без информирования РФ.

Женщина рассказала, что в России проживают ее родственники. В частности, больная сестра. Она пыталась уехать в РФ, но ее не пропустили из-за украинского гражданства и проукраинских взглядов. Потому она решила сделать публикации в соцсетях. Она пыталась заверить суд, что делала это для дальнейшего переезда в РФ, но не понимала, что это уголовное нарушение.

Дочь обвиняемой свидетельствовала в ее пользу. Она отметила, что у них есть родственники в РФ, с которыми ее мать поддерживает связь. Другой свидетельница сказала, что у женщины нет пророссийских взглядов и она "донатила на ВСУ".

Суд к версии защиты отнесся критически. Женщину признали виновной и приговорили к лишению свободы на 5 лет и 6 месяцев.

Напомним, ранее в Полтавской области разоблачили мужчину, работавшего на российские спецслужбы. Он корректировал вражеские удары по больницам, где раненые украинские военные проходят реабилитацию.