11:41  03 июля
Момент попадания дрона по ТЦК в Полтаве попал на видеорегистратор
17:18  03 июля
Завтра в Украине прогнозируют жару до +35 градусов
16:38  03 июля
В Луганске взорвали известного коллаборанта и бывшего мэра города
UA | RU
UA | RU
03 июля 2025, 16:25

Восхваляла окупантов, чтобы переехать в РФ: в Запорожье судили женщину, которая передавала россиянам данные об ВСУ

03 июля 2025, 16:25
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Запорожье получила тюремный срок женщина, которая сливала данные об украинских военных. На суде она заявила, что сделала это, чтобы уехать в РФ к родственникам

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В апреле прошлого года женщина написала администратору закрытого чата в Telegram о пребывании украинских военных в производственном корпусе предприятия. По словам обвиняемой, военные "забрали цех" на территории завода и "что-то там делают". В это время на заводе якобы выросло потребление электроэнергии, и якобы из-за этого рабочим задерживали зарплаты.

Также обвиняемая в течение нескольких месяцев в социальной сети писала сообщение о поддержке российской агрессии. Ей было "жаль, что не вся территория Запорожской области "освобождена".

На суде она признала свою вину частично. По ее словам, она действительно сообщила о военных на предприятии, но якобы делала это без информирования РФ.

Женщина рассказала, что в России проживают ее родственники. В частности, больная сестра. Она пыталась уехать в РФ, но ее не пропустили из-за украинского гражданства и проукраинских взглядов. Потому она решила сделать публикации в соцсетях. Она пыталась заверить суд, что делала это для дальнейшего переезда в РФ, но не понимала, что это уголовное нарушение.

Дочь обвиняемой свидетельствовала в ее пользу. Она отметила, что у них есть родственники в РФ, с которыми ее мать поддерживает связь. Другой свидетельница сказала, что у женщины нет пророссийских взглядов и она "донатила на ВСУ".

Суд к версии защиты отнесся критически. Женщину признали виновной и приговорили к лишению свободы на 5 лет и 6 месяцев.

Напомним, ранее в Полтавской области разоблачили мужчину, работавшего на российские спецслужбы. Он корректировал вражеские удары по больницам, где раненые украинские военные проходят реабилитацию.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
корректировщик агент рф суд Запорожье
Будут судить бывшего охранника колонии из Херсона, сотрудничавшего с оккупантами
03 июля 2025, 12:29
Передавал данные об ВСУ: в Одессе мужчина был осужден после того, как он сам опубликовал в YouTube свое преступление
01 июля 2025, 14:05
Монтажник из Днепра собирал разведданные для россиян: СБУ задержала предателя
01 июля 2025, 11:35
Все новости »
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
Пограничники предупредили о новых ограничениях в пункте пропуска "Шегини – Медика" на Львовщине
03 июля 2025, 17:42
В Запорожье будут судить группу "черных риелторов", которые присваивали квартиры умерших
03 июля 2025, 17:26
Завтра в Украине прогнозируют жару до +35 градусов
03 июля 2025, 17:18
Глава Черновицкой ОВА Запаранюк попал в скандал из-за кадровых торгов и запугивания ТЦК
03 июля 2025, 16:51
В Ровенском районе в результате ДТП погиб мотоциклист
03 июля 2025, 16:42
В Луганске взорвали известного коллаборанта и бывшего мэра города
03 июля 2025, 16:38
Массированный обстрел дронами в Полтаве: 2 погибших, 47 раненых, среди них полицейские
03 июля 2025, 16:03
В Одесской области ликвидировали преступную организацию, которая ежемесячно зарабатывала 20 млн грн на наркоторговле
03 июля 2025, 15:51
Бывший сельский голова на Днепропетровщине подозревается в растрате более 3 млн грн бюджета
03 июля 2025, 15:49
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »