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05 июля 2025, 00:55

В Харькове задержали "дачника", работавшего на россиян

05 июля 2025, 00:55
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Фото: СБУ
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В Харькове правоохранители разоблачили российского агента. Местный житель искал следы от танковых гусениц и позиции артиллерии

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В Харькове разоблачили 21-летнего местного жителя. Через Telegram-канал, где он писал пророссийские комментарии, его завербовали россияне. Впоследствии он под видом поездок на дачу отслеживал позиции артиллерии и радиолокационных комплексов ПВО, защищающих город.

Также он искал следы танковых гусениц и колесной бронетехники украинских военных. СБУ задержали его "на горячем". Ему объявили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения.

Напомним, ранее в Киевской области судили многодетную мать. Она помогала наводить вражеские удары. На суде она признала свою вину и заявила, что делала это только для того, чтобы заработать деньги для детей.

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