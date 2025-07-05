Фото: СБУ

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В Харькове разоблачили 21-летнего местного жителя. Через Telegram-канал, где он писал пророссийские комментарии, его завербовали россияне. Впоследствии он под видом поездок на дачу отслеживал позиции артиллерии и радиолокационных комплексов ПВО, защищающих город.

Также он искал следы танковых гусениц и колесной бронетехники украинских военных. СБУ задержали его "на горячем". Ему объявили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения.

Напомним, ранее в Киевской области судили многодетную мать. Она помогала наводить вражеские удары. На суде она признала свою вину и заявила, что делала это только для того, чтобы заработать деньги для детей.