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05 липня 2025, 00:55

У Харкові затримали "дачника", який працював на росіян

05 липня 2025, 00:55
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Фото: СБУ
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У Харкові правоохоронці викрили російського агента. Місцевий житель шукав сліди від танкових гусениць та позиції артилерії

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У Харкові викрили 21-річного місцевого жителя. Через Telegram-канал, де він писав проросійські коментарі, його завербували росіяни. Згодом він під виглядом поїздок на дачу відстежував позиції артилерії та радіолокаційних комплексів ППО, які захищають місто.

Також він шукав сліди танкових гусениць та колісної бронетехніки українських військових. СБУ затримали його "на гарячому". Йому оголосили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, раніше на Київщині судили багатодітну мати. Вона допомагала наводити ворожі удари. На суді вона визнала свою провину і заявила, що робила це лише для того, щоб заробити грошей для дітей.

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