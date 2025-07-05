Фото: СБУ

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У Харкові викрили 21-річного місцевого жителя. Через Telegram-канал, де він писав проросійські коментарі, його завербували росіяни. Згодом він під виглядом поїздок на дачу відстежував позиції артилерії та радіолокаційних комплексів ППО, які захищають місто.

Також він шукав сліди танкових гусениць та колісної бронетехніки українських військових. СБУ затримали його "на гарячому". Йому оголосили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, раніше на Київщині судили багатодітну мати. Вона допомагала наводити ворожі удари. На суді вона визнала свою провину і заявила, що робила це лише для того, щоб заробити грошей для дітей.