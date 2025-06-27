14:50  27 июня
Байковое кладбище в Киеве превратилось в свалку
14:26  27 июня
На Украину надвигается ненастье: ожидается сильный ветер и грозы
12:02  27 июня
В Полтаве взорвался пассажирский автобус
UA | RU
UA | RU
27 июня 2025, 16:47

В Харькове будут судить агентку РФ, заложившую взрывчатку у здания военного

27 июня 2025, 16:47
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Харькове разоблачили российскую агентку, которая помогала россиянам в покушении на жизнь военного. Теперь ей грозит заключение

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Харькове будут судить российскую агентку. 38-летняя женщина в социальных сетях делилась своими пророссийскими взглядами. Благодаря этому на нее вышли "кураторы", действовавшие в интересах РФ.

Женщину проинструктировали и сообщили о месте хранилища, где находилось взрывное устройство. После этого она заложила взрывчатку в зарытой автомобильной шине недалеко от частного дома украинского военного. Напротив его двора женщина установила мобильный телефон, замаскировав его.

Кураторы благодаря доступу к мобильному устройству могли следить, когда военный выйдет из дома и активировали устройство. В результате взрыва защитник получил ранения и был госпитализирован.

"Фигурантке была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Женщину будут судить в Слободском районном суде г. Харькова. Обвиняемой грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее в Днепре задержали подростка, работавшего на россиян. Он передавал врагу данные о расположении ВСУ. Также он посылал россиянам фото с последствиями ударов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
агент рф прокуратура Харьковская область
Фейковое свидание со смертельным планом: СБУ задержала агента РФ
26 июня 2025, 10:49
Все новости »
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
Укрзализныця получила еще 4 новых вагона - с 28 июня они выйдут в рейс
27 июня 2025, 17:05
Не оказали помощь и оставили умирать: семерых работников Харьковского СИЗО подозревают в смерти задержанного
27 июня 2025, 16:45
В Киеве будут судить криминальных авторитетов за наркотрафик в СИЗО
27 июня 2025, 16:21
28 и 29 июня - в городе Самар объявлен День траура по погибшим из-за баллистического обстрела
27 июня 2025, 15:55
Задержали мужчину с правом на отсрочку: в Полтавском ТЦК разъяснили, что произошло на самом деле
27 июня 2025, 15:46
Кабмин обязал операторов блокировать спам и фейковые звонки
27 июня 2025, 15:37
Пограничники предупредили об ограничении движения на одном из пунктов пропуска во Львовской области
27 июня 2025, 15:04
49-летний львовянин за 200 тыс. грн организовал фиктивный брак дочери, чтобы помочь "зятю" избежать мобилизации
27 июня 2025, 15:02
В Закарпатье пограничники в горах со стрельбой останавливали перевозчика с нарушителями
27 июня 2025, 14:53
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »