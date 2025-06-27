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В Харькове разоблачили российскую агентку, которая помогала россиянам в покушении на жизнь военного. Теперь ей грозит заключение

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Харькове будут судить российскую агентку. 38-летняя женщина в социальных сетях делилась своими пророссийскими взглядами. Благодаря этому на нее вышли "кураторы", действовавшие в интересах РФ.

Женщину проинструктировали и сообщили о месте хранилища, где находилось взрывное устройство. После этого она заложила взрывчатку в зарытой автомобильной шине недалеко от частного дома украинского военного. Напротив его двора женщина установила мобильный телефон, замаскировав его.

Кураторы благодаря доступу к мобильному устройству могли следить, когда военный выйдет из дома и активировали устройство. В результате взрыва защитник получил ранения и был госпитализирован.

"Фигурантке была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Женщину будут судить в Слободском районном суде г. Харькова. Обвиняемой грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее в Днепре задержали подростка, работавшего на россиян. Он передавал врагу данные о расположении ВСУ. Также он посылал россиянам фото с последствиями ударов.