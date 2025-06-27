Фото: ГСЧС

Об этом сообщает Думка, передает RegioNews.

В начале июня в результате подрыва на взрывоопасном предмете погиб 78-летний рыбак. Саперы-водолазы обследовали водоем, где произошла трагедия. Там саперы изъяли более 20 единиц боеприпасов. Известно, что часть опасных предметов была еще во время Второй мировой войны, а остальные — современные, которые оставляют после обстрелов оккупанты.

"Разминирование водоемов - один из самых опасных участков. Боеприпасы могут быть нестабильными, покрытыми илом, труднодоступными. Эта работа требует максимальной сосредоточенности, мастерства и выдержки. Помните: купаться в водоемах на деоккупированных территориях и в местах, где происходили активные боевые действия, категорически запрещено из-за высокой минной опасности! Берегите себя и своих близких", - говорят спасатели.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что около 139 тысяч квадратных километров территории в Украине потенциально заминированы в результате российской агрессии. По состоянию на сентябрь 2023 это было 30%. Известно, что из-за мин пострадали не менее 700 человек.