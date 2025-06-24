Спасатели показали последствия удара дронами по Харькову

фото: ГСЧС Харьковщины

В ночь на 24 июня Харьков подвергся новой массированной атаке со стороны российских войск. Враг нанес несколько ударов дронами-камикадзе, зафиксированы взрывы на трех локациях

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что два попадания произошли в частном секторе Немышлянского района, еще одно - на территории гражданского предприятия в Салтовском районе. На предприятии возник пожар, оперативно ликвидированный подразделениями ГСЧС.

Кроме того, в результате ударов повреждены частные дома, легковые автомобили и линии электропередач.

Напомним, ночью 24 июня враг атаковал Харьков семью дронами типа "Шахед". Один из них не взорвался, остальные попали по трем локациям. Известно о пяти пострадавших, среди которых 15-летняя девочка.