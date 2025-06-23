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23 июня 2025, 19:21

Семья харьковского полицейского потеряла роскошное имущество на 7,8 млн грн

23 июня 2025, 19:21
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фото: Freepik
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В Харькове Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила законность конфискации имущества семьи стражи порядка на сумму почти 7,8 млн гривен

Об этом сообщает ДБР, передает RegioNews.

Речь идет об активах, по выводам суда, имеющих незаконное происхождение. Решение апелляции оставило по-прежнему предварительное решение суда первой инстанции от 9 апреля 2025 года.

К конфискованному имуществу относятся роскошный автомобиль Lexus LX 450D стоимостью 3,7 млн. грн. и часть квартиры в Харькове, оцененная в 4 млн. гривен. Все это имущество будет передано в доход государства.

Расследование возможного недекларирования имущества полицейским начало ДБР в начале 2024 года по статье 366-2 Уголовного кодекса Украины. В ходе следствия прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры вместе с детективами НАБУ проанализировали доходы семьи и установили существенное несоответствие между законными доходами и стоимостью приобретенного имущества.

По результатам проверки, семья могла накопить активов на сумму около 1,6 млн гривен, что значительно меньше общей стоимости конфискованного имущества. Это свидетельствует о необоснованности происхождения средств на приобретение автомобиля и квартиры, что и послужило основанием для судебного взыскания.

Напомним, во Львовской области задержали чиновника Службы судебной охраны, который за 4000 долларов обещал устроить на работу.

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