14:36  23 червня
Жінка вбила чоловіка на подвір’ї приватного будинку в Дніпрі: підозрювану затримали
12:45  23 червня
На Чернігівщині автівка збила на блокпосту нацгвардійця
09:10  23 червня
У Херсоні чоловік підібрав вибухівку, яка здетонувала у нього в руках
UA | RU
UA | RU
23 червня 2025, 21:23

У Харкові жінка отримала 8 років за спробу продати новонароджену доньку

23 червня 2025, 21:23
Читайте также на русском языке
фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

У Харкові винесли вирок 22-річній жінці, яка намагалася продати свою двомісячну доньку за 20 тисяч доларів США

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

За спробу торгівлі людьми Салтівський районний суд призначив їй 8 років позбавлення волі. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що дівчинка народилася 1 грудня 2024 року. Уже за місяць після пологів її матір вирішила позбутися немовляти. Вона запропонувала знайомій придбати дитину за 20 тисяч доларів США. Зустріч для передачі грошей та дитини відбулася 12 лютого 2025 року. Саме під час "розрахунку" жінку затримали правоохоронці.

Обвинувачена визнала провину повністю. Розгляд справи відбувався за статтею 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми). Суд також врахував обставини справи та дані про особу підсудної.

Вирок набирає чинності не одразу - його ще можна оскаржити в апеляційному порядку. Раніше Київський районний суд Харкова обрав для жінки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 900 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, $30 тисяч за продаж немовля в Сумах: горе-матері обрали запобіжний захід.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
немовля торгівля людьми Харків суд прокуратура
Горе-матір з Харкова, яка продала дитину, отримала вирок
23 червня 2025, 21:26
Родина харківського поліцейського втратила розкішне майно на 7,8 млн грн
23 червня 2025, 19:21
У Запоріжжі судитимуть директора КП за оборудку з електроенергією на 665 тисяч грн
23 червня 2025, 17:50
Всі новини »
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
Напад на військового Азову в Івано-Франківську: двоє нападників виявились військовими з 3-ї окремої штурмової бригади
23 червня 2025, 21:57
Україна та Британія домовилися про спільне виробництво дронів, - Зеленський про результати зустрічі з прем'єр-міністром
23 червня 2025, 21:39
Горе-матір з Харкова, яка продала дитину, отримала вирок
23 червня 2025, 21:26
Черговий обстріл Дніпропетровщини: пошкоджено багатоповерхівки та приватні оселі
23 червня 2025, 20:51
Хотів підпалити автівку ТЦК: на Одещині судили "невловимого" агента РФ
23 червня 2025, 20:45
В Шевченківському районі Києва вже 14 годин триває ліквідація наслідків російської атаки
23 червня 2025, 20:16
На Миколаївщині засудили агента РФ, який публікував геолокації ЗСУ
23 червня 2025, 19:56
У Києві з 1 липня школярі оплачуватимуть проїзд у транспорті, - КМДА
23 червня 2025, 19:54
Родина харківського поліцейського втратила розкішне майно на 7,8 млн грн
23 червня 2025, 19:21
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »