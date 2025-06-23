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У Харкові винесли вирок 22-річній жінці, яка намагалася продати свою двомісячну доньку за 20 тисяч доларів США

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

За спробу торгівлі людьми Салтівський районний суд призначив їй 8 років позбавлення волі. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що дівчинка народилася 1 грудня 2024 року. Уже за місяць після пологів її матір вирішила позбутися немовляти. Вона запропонувала знайомій придбати дитину за 20 тисяч доларів США. Зустріч для передачі грошей та дитини відбулася 12 лютого 2025 року. Саме під час "розрахунку" жінку затримали правоохоронці.

Обвинувачена визнала провину повністю. Розгляд справи відбувався за статтею 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми). Суд також врахував обставини справи та дані про особу підсудної.

Вирок набирає чинності не одразу - його ще можна оскаржити в апеляційному порядку. Раніше Київський районний суд Харкова обрав для жінки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 900 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, $30 тисяч за продаж немовля в Сумах: горе-матері обрали запобіжний захід.