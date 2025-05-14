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14 мая 2025, 05:05

$30 тысяч за продажу младенца в Сумах: горе-матери избрали меру пресечения

14 мая 2025, 05:05
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фото: Сумская областная прокуратура
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В Сумах суд избрал меру пресечения 35-летней женщине, которая пыталась продать своего новорожденного ребенка за 30 тысяч долларов. Фигурантку заключили под стражу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.

Ранее в полицию поступила информация о том, что беременная женщина хочет продать своего новорожденного ребенка. Под контролем правоохранителей подозреваемая встретилась с парой, которой предложила продать младенца за 30 тысяч долларов США. Они согласились. При этом женщина попросила передать ей задаток в размере 1 тысячи долларов, а остальное — после рождения ребенка.

По материалам следствия, 1 мая женщина родила девочку. Уже 8 мая она встретилась с парой и унесла у них 29 тысяч долларов. После чего ее задержали правоохранители.

"Решением суда 35-летней жительнице Сумщины, которая пыталась продать своего новорожденного ребенка, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, при этом суд, согласно требованиям законодательства, определил максимальный залог в размере 242 тыс. грн", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители пресекли попытку продажи ребенка в Сумах. Мать хотела получить за свою новорожденную дочь 30 тысяч долларов. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

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