14:19  19 июня
В Украине идет похолодание: местами ожидается +15
13:24  19 июня
На Тернопольщине с 20-метровой высоты упала стрела башенного крана
10:22  19 июня
В Одесской области мужчина убил 72-летнего отца из-за собаки
UA | RU
UA | RU
19 июня 2025, 15:15

В Украине обновили правила дистанционного обучения: что изменится

19 июня 2025, 15:15
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министерство образования Украины утвердило новые правила для дистанционного обучения во время войны

Речь идет о приказах МОН №1112 и №1115, сообщает пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

Главная цель изменений – чтобы дети могли качественно учиться, независимо от того, живут ли они в Украине, на временно оккупированных территориях или за границей.

Основные нововведения, которые будут внедрены с 1 сентября 2025 года:

  • Минимальное количество учащихся в дистанционном классе – 20, но на оккупированных территориях, в селах и поселках можно меньше – от 10 до 15 учащихся.
  • Школы могут работать дистанционно, даже если у них нет всех классов (например, может не быть 7-го класса).
  • Учащиеся в дистанционных классах учатся по одной программе, которая помогает лучше организовать обучение.

Кроме того, дети за границей могут учиться дистанционно или по украиноведческому компоненту (5-8 часов в неделю).

Для детей на временно оккупированных территориях предусмотрено индивидуальное обучение (педагогический патронаж).

Если в школе нет укрытия, ребенок может продолжать дистанционное обучение в своей школе без перевода.

Очная учеба остается приоритетом там, где есть условия для безопасности, отмечают в МОН.

Напомним, к сентябрю 2025 года в Украине планируется завершить строительство 139 подземных школ.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина школа дети дистанционное обучение школьники МОН
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
17 июня 2025
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
Ждал оккупантов и мечтал "выпить за победу": жителя Донбасса осудили за государственную измену
19 июня 2025, 16:17
Двое водителей под действием наркотиков: в Днепре остановили автомобили Volkswagen и BMW
19 июня 2025, 16:12
Россияне ударили КАБами по Запорожской области: разрушены дома и склады
19 июня 2025, 15:55
Схема коррупции на 240 млн. во время строительства водопровода после подрыва Каховской ГЭС: полиция сообщила о подозрениях
19 июня 2025, 15:45
Из-за повышенного спроса Укрзализныця добавила вагоны на поезд Киев — Львов
19 июня 2025, 15:40
Наши дома: Украина и РФ провели очередной обмен пленными
19 июня 2025, 15:25
В Украине разоблачили миллионные злоупотребления чиновников в сфере обороны и госзакупок
19 июня 2025, 15:21
В Черкассах мужчина напал и ограбил пенсионера посреди улицы
19 июня 2025, 15:15
На Прикарпатье в реке Прут обнаружили тело женщины
19 июня 2025, 15:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Все публикации »
Остап Дроздов
Анна Гин
Вадим Денисенко
Все блоги »