В Украине обновили правила дистанционного обучения: что изменится
Министерство образования Украины утвердило новые правила для дистанционного обучения во время войны
Речь идет о приказах МОН №1112 и №1115, сообщает пресс-служба ведомства, передает RegioNews.
Главная цель изменений – чтобы дети могли качественно учиться, независимо от того, живут ли они в Украине, на временно оккупированных территориях или за границей.
Основные нововведения, которые будут внедрены с 1 сентября 2025 года:
- Минимальное количество учащихся в дистанционном классе – 20, но на оккупированных территориях, в селах и поселках можно меньше – от 10 до 15 учащихся.
- Школы могут работать дистанционно, даже если у них нет всех классов (например, может не быть 7-го класса).
- Учащиеся в дистанционных классах учатся по одной программе, которая помогает лучше организовать обучение.
Кроме того, дети за границей могут учиться дистанционно или по украиноведческому компоненту (5-8 часов в неделю).
Для детей на временно оккупированных территориях предусмотрено индивидуальное обучение (педагогический патронаж).
Если в школе нет укрытия, ребенок может продолжать дистанционное обучение в своей школе без перевода.
Очная учеба остается приоритетом там, где есть условия для безопасности, отмечают в МОН.
Напомним, к сентябрю 2025 года в Украине планируется завершить строительство 139 подземных школ.