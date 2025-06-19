В Украине обновили правила дистанционного обучения: что изменится

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Министерство образования Украины утвердило новые правила для дистанционного обучения во время войны

Речь идет о приказах МОН №1112 и №1115, сообщает пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

Главная цель изменений – чтобы дети могли качественно учиться, независимо от того, живут ли они в Украине, на временно оккупированных территориях или за границей.

Основные нововведения, которые будут внедрены с 1 сентября 2025 года:

Минимальное количество учащихся в дистанционном классе – 20, но на оккупированных территориях, в селах и поселках можно меньше – от 10 до 15 учащихся.

Школы могут работать дистанционно, даже если у них нет всех классов (например, может не быть 7-го класса).

Учащиеся в дистанционных классах учатся по одной программе, которая помогает лучше организовать обучение.

Кроме того, дети за границей могут учиться дистанционно или по украиноведческому компоненту (5-8 часов в неделю).

Для детей на временно оккупированных территориях предусмотрено индивидуальное обучение (педагогический патронаж).

Если в школе нет укрытия, ребенок может продолжать дистанционное обучение в своей школе без перевода.

Очная учеба остается приоритетом там, где есть условия для безопасности, отмечают в МОН.

Напомним, к сентябрю 2025 года в Украине планируется завершить строительство 139 подземных школ.