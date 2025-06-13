Получатели компенсаций с Харьковской области приобрели почти 2,6 тыс. объектов недвижимости

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Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.

Отмечается, что с начала реализации программы єВідновлення в 37 территориальных общинах Харьковской области профильными комиссиями сформировано 6748 сертификатов по предоставлению компенсации за уничтоженное имущество на сумму более 8,9 миллиарда гривен.

"С использованием жилищных сертификатов заявители приобрели 2599 объектов недвижимого имущества на территории Харьковской области - 2140 квартир и 459 частных жилых домов", - говорится в сообщении.

Стоимость приобретенного имущества составляет более 4,5 миллиарда гривен.

Большинство получателей компенсации приобрели жилье в Харькове, Изюмской и Балаклейской территориальных общинах, остальные – на территории Киевской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской и других областей.

Ранее в полиции показали последствия ночных обстрелов Харькова в ночь на 11 июня.