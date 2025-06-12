В Харькове под завалами предприятия нашли четвертого погибшего человека

фото: ГСЧС Харьковщины

Во время разбора завалов на территории гражданского предприятия в Киевском районе Харькова спасатели обнаружили тело четвертого погибшего

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что сейчас продолжаются работы по извлечению тела.

Благодаря усилиям чрезвычайников были спасены два человека. Поисково-спасательные работы продолжаются, существует вероятность, что под завалами остаются люди.

Напомним, в ночь на 7 июня россияне нанесли удар по Харькову. В частности, по гражданскому предприятию, где загорелись пожары в четырех производственных зданиях. Ранее спасатели уже деблокировали три тела.