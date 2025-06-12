Фото: ГСЧС

В Харькове продолжается спасательная операция после удара РФ. К сожалению, спасатели получили еще одно тело человека

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Олега Синегубова, из-под завалов гражданского предприятия в Киевском районе города спасатели извлекли тело третьей женщины. Глава ОВА отметил, что работники ГСЧС работают круглосуточно, и поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, что в ночь на 7 июня россияне нанесли удар по Харькову. В частности, по гражданскому предприятию, где загорелись пожары в четырех производственных зданиях. По словам городского головы Игоря Терехова, спасатели обнаружили два тела 11 июня.