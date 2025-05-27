фото: ГСЧС Украины в Харьковской области

Инцидент произошел днем 27 мая в окрестностях города Балаклея Изюмского района. В результате взрыва пострадал тракторист

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Харьковской области.

По имеющимся данным, во время кошения травы на обочине дороги произошел подрыв трактора на неизвестном взрывоопасном предмете (вероятно, вражеской противотанковой мине).

"В результате детонации взрывного устройства пострадал 41-летний тракторист, повреждена техника", - говорится в сообщении.

Раненого мужчину госпитализировали в больницу.

Напомним, на прошлой неделе в Херсонской области трактор взорвался на мине во время полевых работ.