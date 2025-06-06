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06 июня 2025, 17:25

Девятиэтажное здание обрушилось вплоть до подвала после ночной атаки РФ на Луцк

06 июня 2025, 17:25
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фото: ГСЧС
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В ночь на пятницу, 6 июня, армия РФ совершили массированный обстрел Луцка, применив ракеты и беспилотники. В результате попаданий поврежден многоквартирный жилой дом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Волынской области.

Как стало известно, дом обрушился до подвала.

Известно, что в результате попадания в дом погибли двое влюбленных – их тела нашли в подвальном помещении, куда они упали с верхних этажей вместе с панелями здания.

Напомним, в ночь на 6 июня россияне нанесли удар по Луцку.

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