Девятиэтажное здание обрушилось вплоть до подвала после ночной атаки РФ на Луцк
В ночь на пятницу, 6 июня, армия РФ совершили массированный обстрел Луцка, применив ракеты и беспилотники. В результате попаданий поврежден многоквартирный жилой дом
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Волынской области.
Как стало известно, дом обрушился до подвала.
Известно, что в результате попадания в дом погибли двое влюбленных – их тела нашли в подвальном помещении, куда они упали с верхних этажей вместе с панелями здания.
Напомним, в ночь на 6 июня россияне нанесли удар по Луцку.
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