фото: СБУ

Служба безопасности задержала еще одного агента российской военной разведки (более известной как ГРУ) в Донецкой области. Он готовил координаты для воздушных атак рашистов на прифронтовую Константиновку.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Как установило расследование, вражеским приспешником оказался местный 40-летний ИТ-специалист. Рашисты завербовали его в одной из запретных соцсетей. Там российская военная предложила ему близкие отношения в обмен на развединформацию.

Среди основных объектов, которые интересовали рашистов, были укрепрайоны и запасные командные пункты украинских войск. Чтобы собрать соответствующие геолокации, информатор обходил город и его окрестности.

По имеющимся данным, в случае получения координат оккупанты планировали осуществить новую серию ударов по Константиновке с использованием управляемых авиабомб.

Сотрудники СБУ предотвратили это и задержали информатора еще на начальном этапе его разведактивности.

Также Служба безопасности провела меры по обеспечению локаций Сил обороны.

Фигуранту объявили подозрение. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве задержали подростка, который собирался взорвать ТЦК. Вражеским приспешником оказался несовершеннолетний, уже имеющий подозрение от правоохранителей за поджог военных авто, но суд выпустил его из-под стражи на домашний арест.

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