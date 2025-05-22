05:34  22 мая
На ТОТ Луганщины россияне начали готовить новое поколение пропагандистов, – ЦНС
05:05  22 мая
Под Винницей в водоеме обнаружили тело женщины
03:10  22 мая
Зенитчики сбили на Юге вражеский дрон-разведчик: видео
UA | RU
UA | RU
22 мая 2025, 10:28

На Донетчине задержали российского корректировщика, который готовил координаты для обстрелов Константиновки

22 мая 2025, 10:28
Читайте також українською мовою
фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности задержала еще одного агента российской военной разведки (более известной как ГРУ) в Донецкой области. Он готовил координаты для воздушных атак рашистов на прифронтовую Константиновку.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Как установило расследование, вражеским приспешником оказался местный 40-летний ИТ-специалист. Рашисты завербовали его в одной из запретных соцсетей. Там российская военная предложила ему близкие отношения в обмен на развединформацию.

Среди основных объектов, которые интересовали рашистов, были укрепрайоны и запасные командные пункты украинских войск. Чтобы собрать соответствующие геолокации, информатор обходил город и его окрестности.

По имеющимся данным, в случае получения координат оккупанты планировали осуществить новую серию ударов по Константиновке с использованием управляемых авиабомб.

Сотрудники СБУ предотвратили это и задержали информатора еще на начальном этапе его разведактивности.

Также Служба безопасности провела меры по обеспечению локаций Сил обороны.

Фигуранту объявили подозрение. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве задержали подростка, который собирался взорвать ТЦК. Вражеским приспешником оказался несовершеннолетний, уже имеющий подозрение от правоохранителей за поджог военных авто, но суд выпустил его из-под стражи на домашний арест.

Читайте также: Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
СБУ Донецкая область агент рф корректировщик Константиновка
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
В Тернопольской области в результате ДТП пострадали трое малолетних детей
22 мая 2025, 10:49
В Ровно горит свалка: жителей просят закрыть окна
22 мая 2025, 10:23
С начала 2025 года на дорогах Тернопольской области произошло 15 ДТП с несовершеннолетними мотоциклистами
22 мая 2025, 10:12
Обстрелы Харьковщины: за сутки – один погибший и 9 раненых
22 мая 2025, 10:04
В Одесской области полицейские задержали двух мужчин, торговавших гранатами
22 мая 2025, 09:48
На Полтавщине 28-летний мужчина предстанет перед судом за жестокое убийство ребенка
22 мая 2025, 09:43
Утренняя атака на Херсон: в собственном доме погибла пожилая женщина
22 мая 2025, 09:24
Ночная атака на Днепропетровщину: ПВО сбила 11 дронов, есть разрушение
22 мая 2025, 09:12
Украинские пограничники уничтожили минометный расчет и пехоту врага на Купянском направлении
22 мая 2025, 08:57
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Все публикации »
Татьяна Даниленко
Максим Жорин
Максим Жорин
Все блоги »